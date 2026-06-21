ua en ru
Нд, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

09:30 21.06.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 96 ворожих цілей (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 21 червня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" та 105 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Загалом цієї ночі ворог атакував:

  • 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької області;
  • 2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.);
  • 105 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда - ТОТ АР Крим.
Читайте також: Росія підготувалась до нового удару: Зеленський закликав реагувати на тривоги

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що останні удари росіян по Києву - це спроба чинити моральний тиск на українців.

Водночас це межа можливостей Росії, оскільки країна-агресор накопичує ресурси для обстрілів тижнями.

Остання комбінована атака РФ на Україну відбулася в ніч на 15 червня. Зокрема, ворог обстрілював Київ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час цієї атаки ППО мала чим збивати балістичні ракети, оскільки було доставлено пакет допомоги для Patriot.

Водночас вчора, 20 червня, Зеленський заявив, що Росія вже підготувалась до нового обстрілу України. Тому українцям слід реагувати на тривоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)
В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering