ua en ru
Сб, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Поразила Данилко и покорила "Х-Фактор". Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад

Суббота 01 февраля 2025 18:00
UA EN RU
Поразила Данилко и покорила "Х-Фактор". Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад Саша Зарицкая тогда и сейчас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что талант-шоу дают билет в большой шоу-бизнес многим молодым артистам. А помните ли вы, какая Саша Зарицкая, солистка группы KAZKA, "зажгла" на слепых прослушиваниях в шоу "Х-фактор"?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как певица выглядела почти 8 лет назад и кого из судей ее пение поразило больше всего всех.

Группа KAZKA на "Х-Факторе" - как выступала Зарицкая

Так, певица вместе с Никитой Будашем пришла на проект в 2017 году. Тогда коллектив уже представил свой трек "Свята", с ним они выступили и на сцене "Х-Фактора".
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад
Зарицкая и Будаш (скриншот)

В жюри проекта были такие артисты: Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров. Все судьи были поражены. Каменских отметила, что впервые на этом шоу услышала авторскую песню, которая ей действительно понравилась. Шуров тоже не скрывал удивления, Винник улыбался, но воздержался от комплиментов и просто сказал "Да".
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назадЗарицкая 8 лет назад (скриншот)

Данилко, который комментировал выступление KAZKA последним, назвал артистов открытием того дня.
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад
Данилко на "Х-Факторе" (скриншот)

К слову, именно он стал тренером группы. С ним Зарицкая и Будаш дошли до 5 выпуска. А после проекта группа начала выпускать новые песни, которые мгновенно стали хитами.

Как изменилась Зарицкая

Тогда Саше было примерно 25 лет. Сейчас же певице 32, она помолвлена с Павлом Тараненко и продолжает развивать свою карьеру в составе группы KAZKA.
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад
Жених Зарицкой (фото: instagram.com/kazka.band)

Зарицкая рассказывала, что планирует свадьбу уже после полномасштабной войны. Звезда объясняла свое решение тем, что сейчас она не хочет устраивать громкий праздник.

"Мы не хотим это делать во время войны, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. То есть для меня свадьба как для странного и яркого человека, для меня свадьба именно два дня, 350 человек. Вот именно масштаб и не в плане денег, а масштаб в плане души", - говорила Саша.
Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;
Зарицкая сейчас (instagram.com/kazka.band)

Кроме этого, певица заметно изменилась. Несколько лет назад Зарицкая похудела на 35 килограммов.
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад
Саша Зарицкая (instagram.com/kazka.band)

"Я никогда не говорила, сколько максимально весила, потому что для меня это непринципиально. Килограммы у всех разные. Главное, чтобы люди видели, что существуют изменения. Человек может измениться, если захочет. Мне кажется, важнее рассказать людям о том, как это можно сделать", - рассказывала артистка.
Поразила Данилко и покорила &quot;Х-Фактор&quot;. Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад
Солистка KAZKA (instagram.com/kazka.band)

К слову, ранее солистка KAZKA рассказала, как любимый делал ей предложение.

Кроме этого, недавно Зарицкая сказала, сколько тратит денег в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины
Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины