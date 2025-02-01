Поразила Данилко и покорила "Х-Фактор". Смотрите, какой была Зарицкая из KAZKA 8 лет назад

Не секрет, что талант-шоу дают билет в большой шоу-бизнес многим молодым артистам. А помните ли вы, какая Саша Зарицкая, солистка группы KAZKA, "зажгла" на слепых прослушиваниях в шоу "Х-фактор"?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как певица выглядела почти 8 лет назад и кого из судей ее пение поразило больше всего всех.

Группа KAZKA на "Х-Факторе" - как выступала Зарицкая

Так, певица вместе с Никитой Будашем пришла на проект в 2017 году. Тогда коллектив уже представил свой трек "Свята", с ним они выступили и на сцене "Х-Фактора".



Зарицкая и Будаш (скриншот)

В жюри проекта были такие артисты: Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров. Все судьи были поражены. Каменских отметила, что впервые на этом шоу услышала авторскую песню, которая ей действительно понравилась. Шуров тоже не скрывал удивления, Винник улыбался, но воздержался от комплиментов и просто сказал "Да".

Зарицкая 8 лет назад (скриншот)

Данилко, который комментировал выступление KAZKA последним, назвал артистов открытием того дня.



Данилко на "Х-Факторе" (скриншот)

К слову, именно он стал тренером группы. С ним Зарицкая и Будаш дошли до 5 выпуска. А после проекта группа начала выпускать новые песни, которые мгновенно стали хитами.

Как изменилась Зарицкая

Тогда Саше было примерно 25 лет. Сейчас же певице 32, она помолвлена с Павлом Тараненко и продолжает развивать свою карьеру в составе группы KAZKA.



Жених Зарицкой (фото: instagram.com/kazka.band)

Зарицкая рассказывала, что планирует свадьбу уже после полномасштабной войны. Звезда объясняла свое решение тем, что сейчас она не хочет устраивать громкий праздник.

"Мы не хотим это делать во время войны, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. То есть для меня свадьба как для странного и яркого человека, для меня свадьба именно два дня, 350 человек. Вот именно масштаб и не в плане денег, а масштаб в плане души", - говорила Саша.



Зарицкая сейчас (instagram.com/kazka.band)

Кроме этого, певица заметно изменилась. Несколько лет назад Зарицкая похудела на 35 килограммов.



Саша Зарицкая (instagram.com/kazka.band)

"Я никогда не говорила, сколько максимально весила, потому что для меня это непринципиально. Килограммы у всех разные. Главное, чтобы люди видели, что существуют изменения. Человек может измениться, если захочет. Мне кажется, важнее рассказать людям о том, как это можно сделать", - рассказывала артистка.



Солистка KAZKA (instagram.com/kazka.band)