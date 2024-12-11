Відома співачка зізналася, чому скасувала весілля зі своїм нареченим

Учасниця KAZKA Олександра Зарицька, яка раніше розповіла про те, що солісткою групи мала стати співачка Яна Соломко , поділилася подробицями, чому вона скасувала весілля, заплановане на 2024 рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю YouTube-проекту Okay Eva.

Як відомо, зі своїм бойфрендом Павлом Тараненком Зарицька планувала зіграти весілля у червні 2024 року, проте потім вона скасувала захід.

"Я дуже хочу весілля, але поки що не знаю. Я дуже хочу, щоб це було масштабно. І я розумію, що зараз ми не можемо віддати гроші на весілля, без цього відчуття, що ми їх не задонатили", - пояснила свій вчинок артистка .

Вона також наголосила, що хоче масштабну урочистість з великою кількістю гостей, а зараз це "не на часі". Співачка не може позбутися нав'язливої думки, що вона мало допомагає.

"У мене є "мулька" така, що я постійно мало роблю. Це третій рік уже війни, а у мене все одно ця штука", - зауважила солістка KAZKA.

Історія кохання Олександри Зарицької та Павла Тараненка

З музикантом та motion-дизайнером Павлом Тараненком, також відомим під псевдонімом HAWX, Зарицька познайомилася у 2018 році. Однак довгий час вона приховувала свого обранця.

У квітні 2023 року молодий чоловік зробив співачці пропозицію руки та серця. Це сталося у Венеції.

Пара планувала зіграти весілля у червні 2024 року, проте у травні артистка приголомшила фанів новиною, що цього не буде. Вона аргументувала це тим, що доки в Україні триває війна, вона не може влаштувати урочисте свято на 350 гостей та на 2 дні. Крім того, її рідне місто Харків щодня обстрілюють.

Також Тараненко пропонував їй піти просто розписатися, але співачка поки що не поспішає до загсу.

Зарицька з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)