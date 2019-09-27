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Меган Маркл рассекретила ласковое прозвище сына (фото)

STYLERПерсоны    27.09.2019 - 18:19
Меган Маркл рассекретила ласковое прозвище сына (фото)
Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл рассказала о особенностях сына и его привычках

Меган Маркл и принц Гарри отправились с официальным визитом в Южную Африку. Вместе с герцогами в африканское турне отправился их первенец Арчи Харрисон, которому 6 октября исполнится пять месяцев.

Во время встречи с архиепископом малыш Арчи совершил свой первый официальный выход. Семья герцогов Сассекских встретилась с представителем англиканской церкви в ЮАР, нобелевским лауреатом архиепископом Десмондом Туту и его супругой.

Меган Маркл рассекретила ласковое прозвище сына (фото)

Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи на встрече с Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тогда же весь мир впервые увидел лицо подросшего малыша. Кроме того, можно было наблюдать за его поведением и милым агуканьем на опубликованных видео. А молодые родители Меган и Гарри рассказали о особенностях сына, пишут западные таблоиды.

Дома папа и мама ласково называют сына Бубба. Именно так Меган обратилась к малышу, когда увидела, что он пускает слюни при архиепископе и его супруги.

"О, Бубба!" - воскликнула Маркл, заметив неловкий момент.

Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи на встрече с Десмондом Туту (видео: instagram.com/sussexroyal)

Кроме того, герцогиня рассказала, что их сын растет настоящим дамским угодником. Поскольку охотнее идет на контакт с женщинами, чем с мужчинами.

"Он любит флиртовать", - поделилась счастливая мама.

И несмотря на то, что Арчи еще нет пяти месяцев, он уже пытается вставать на ноги. Малыш очень активен и его сложно удержать на месте, - признается Меган.

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