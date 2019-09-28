ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Знакомы почти 20 лет: эксперт оценил степень искренности чувств герцогов Кембриджских

STYLERПерсоны    28.09.2019 - 21:02
Знакомы почти 20 лет: эксперт оценил степень искренности чувств герцогов Кембриджских
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Эксперт по лжи" рассказал, как обстоят дела в отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям редко показывают свои чувства на публике, однако специалисты смогли разобрать эмоции королевской пары. Если проанализировать их отношения, можно заметить много интересного.

"Эта пара, в отличие от Гарри и Меган, не так открыто показывает свои чувства на публике. Уильям и Кейт редко держатся за руки и не особо "липнут" друг к другу, но все равно бросается в глаза, что у них все хорошо в отношениях. Широкие улыбки и шутки, касания, постоянное копирование друг друга - ни разу за все время наблюдения не заметил на их лицах или в их позах чего-то негативного", - говорит специалист.

Знакомы почти 20 лет: эксперт оценил степень искренности чувств герцогов КембриджскихКейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По его словам, Кейт всегда буквально держится позади мужа. Уильям заходит в помещения первым, приветствуется первым, однако для Миддлтон это не представляет никакого дискомфорта.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы уже почти 20 лет. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года и стала самым масштабным мероприятием за последнее десятилетие.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон шокировала убийством оленя.

Очаровательная "морячка": Кейт Миддлтон блистает в небесно-голубом пальто от Alexander McQueen Кейт Миддлтон заявила, что без Маркл было бы лучше
Новости Украины Кейт Миддлтон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь