Знакомы почти 20 лет: эксперт оценил степень искренности чувств герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Эксперт по лжи" рассказал, как обстоят дела в отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям редко показывают свои чувства на публике, однако специалисты смогли разобрать эмоции королевской пары. Если проанализировать их отношения, можно заметить много интересного.

"Эта пара, в отличие от Гарри и Меган, не так открыто показывает свои чувства на публике. Уильям и Кейт редко держатся за руки и не особо "липнут" друг к другу, но все равно бросается в глаза, что у них все хорошо в отношениях. Широкие улыбки и шутки, касания, постоянное копирование друг друга - ни разу за все время наблюдения не заметил на их лицах или в их позах чего-то негативного", - говорит специалист.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По его словам, Кейт всегда буквально держится позади мужа. Уильям заходит в помещения первым, приветствуется первым, однако для Миддлтон это не представляет никакого дискомфорта.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы уже почти 20 лет. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года и стала самым масштабным мероприятием за последнее десятилетие.

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