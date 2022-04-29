Враг точно не пройдет: смотрите видео, как дети на "блокпосту" обороняют родное село

В селе Соколовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области дети устроили импровизированный блокпост, на котором останавливают машины и просят сказать пароль.
Об этом рассказал сотрудник МВД Федор Пронак в Facebook.
На кадрах видно, что группа ребятишек разного возраста вооружилась игрушечными автоматами и останавливает машины.
"Слава Украине! Скажите слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проезжайте. Счастливого пути", - допрашивает водителя постовой.
Водитель дал наставление ребятишкам останавливать врагов.
"Если будут "русские", мы их будем стрелять", - показывает мальчик.
Украинцы в комментариях пишут, что враг точно не пройдет:
Ранее мы писали, что на Кипре дети забросали россиян камнями.
Также сообщалось, что маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков.