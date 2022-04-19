ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков: трогательное видео

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 17:45
Маленький Богдан вместе с пограничниками защищает въезд в Харьков: трогательное видео Коллаж РБК-Украина: мальчик с пограничниками охраняет въезд в Харьков
Автор: Светлана Мащенко

Маленький Богдан Пономаренко вместе с пограничниками охраняет въезд в Харьков в одном из пригородов. Мальчика одели в пиксель, выдали "автомат" и поставили на дежурство.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.

"Соседний ребенок, иногда с нами выходит, играет. Надо же ребенку где-то играть. Он был сразу с нами. Понравились ему военные, пограничники", - рассказывает пограничник Юрий.

Он участвует в проверке документов, осматривает багажники, показывает жестами, что можно проезжать.

Из-за активных боевых действий из населенного пункта выехали почти все семьи с детьми.

Богдан говорит, что все друзья уехали, играть ему не с кем. Родители же об увлечении сына знают и не возражают относительно его "работы".

Мальчик бомбежек уже не боится, говорит, что привык. Пограничникам Богдан доверяет, ведь как-то во время одного из налетов один из них накрыл мальчика своим телом.

Автомат АК-47 у парня игрушечный. Говорит, что взял его "на всякий случай".

Ранее мы писали о том, как героически работают медики в Харькове во время обстрела из РСЗО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ