"Сволочи!" На Кипре детвора забросала россиян камнями (видео)
Россияне решили устроить автопробег на солнечном острове Кипр, но и тут до них долетел "бумеранг".
Видео с местью россиянам за войну в Украине смотрите ниже в нашем материале Styler.
На кадрах видно, что колонна с автомобилями едет с российскими флагами, показывая, что они гордятся принадлежностью к "великой нации".
Одно из авто начала забрасывать группа детей, которая находилась в этот момент на мосту, под которым проходила колонна.
"Сволочи! Сволочи!"Бросай! Выбивай нафиг ему стекло!" - кричат малолетние активисты.
В машину полетели крупные булыжники, некоторые из которых достигли цели. В результате, атакованное авто покинуло колонну и поехало вперед.
Ранее мы писали, что россиянка получила в глаз за то, что выкрикивала на курорте "Слава России".
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