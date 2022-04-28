"Сволочи!" На Кипре детвора забросала россиян камнями (видео)

Россияне решили устроить автопробег на солнечном острове Кипр, но и тут до них долетел "бумеранг".

Видео с местью россиянам за войну в Украине смотрите ниже в нашем материале Styler .

На кадрах видно, что колонна с автомобилями едет с российскими флагами, показывая, что они гордятся принадлежностью к "великой нации".

Одно из авто начала забрасывать группа детей, которая находилась в этот момент на мосту, под которым проходила колонна.

"Сволочи! Сволочи!"Бросай! Выбивай нафиг ему стекло!" - кричат малолетние активисты.

В машину полетели крупные булыжники, некоторые из которых достигли цели. В результате, атакованное авто покинуло колонну и поехало вперед.

