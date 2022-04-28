ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сволочи!" На Кипре детвора забросала россиян камнями (видео)

Новина українською →
Кіпр, Четверг 28 апреля 2022 21:29
"Сволочи!" На Кипре детвора забросала россиян камнями (видео) Фото: На Кипре дети забросали россиян камнями (Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Россияне решили устроить автопробег на солнечном острове Кипр, но и тут до них долетел "бумеранг".

Видео с местью россиянам за войну в Украине смотрите ниже в нашем материале Styler.

На кадрах видно, что колонна с автомобилями едет с российскими флагами, показывая, что они гордятся принадлежностью к "великой нации".

Одно из авто начала забрасывать группа детей, которая находилась в этот момент на мосту, под которым проходила колонна.

"Сволочи! Сволочи!"Бросай! Выбивай нафиг ему стекло!" - кричат малолетние активисты.

В машину полетели крупные булыжники, некоторые из которых достигли цели. В результате, атакованное авто покинуло колонну и поехало вперед.

Ранее мы писали, что россиянка получила в глаз за то, что выкрикивала на курорте "Слава России".

Также сообщалось, что в Швеции "ватница" набросилась на украинку и поплатилась за это работой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ