Ворог точно не пройде: дивіться відео, як дітлахи на "блокпосту" обороняють рідне село

В селі Соколівка Ярмолинецького району Хмельницької області дітлахи влаштували імпровізований блокпост, на якому зупиняють автівки і просять сказати пароль.
Про це розповів співробітник МВС Федір Пронак у Facebook.
На кадрах видно, що група дітлахів різного віку озброїлася іграшковими автоматами і зупиняє автівки.
"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця. Проїжджайте. Щасливої дороги", - допитує водія постовий.
Водій дав настанову дітлахам спиняти ворогів.
"Якщо будуть "руськіє", ми їх будемо стріляти", - показує малюк.
Українці в коментарях пишуть, що ворог точно не пройде:
Раніше ми писали, що на Кіпрі дітлахи закидали росіян камінням.
Також повідомлялося, що маленький Богдан разом з прикордонниками боронить в'їзд до Харкова.