Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти кавуни
Лікарі з'ясували, для кого ароматні кавуни, сезон яких починається в Україні, протипоказані. Вживання ягоди може запустити деякі захворювання і погіршити стан організму.
Кому не можна їсти кавуни, яка допустима норма ягоди в день, і в чому користь сезонних ласощів - читайте нижче в нашому матеріалі.
За словами медиків, з кавунами потрібно бути обережними, в першу чергу, хворим цукровим діабетом, а також людям, які страждають підвищеною схильність до набряків, пише rg.
"Буде не дуже корисно тим, хто страждає набряками. І так рідина накопичується, а тут з'їж кавун - це ще додаткова рідина", - розповідають лікарі.
При яких ще станах і хворобах не можна їсти кавун?
- порушеннях відтоку сечі;
- сечокам'яній хворобі - сечогінна дія кавуна може погнати камені і викликати напад;
- коліті, діареї, інших загостреннях хвороб шлунково-кишкового тракту;
- захворюваннях підшлункової залози в гострій фазі;
- захворюваннях серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі;
- аденомі передміхурової залози;
- післяопераційних спаєчних процесах.
Скільки кавуна можна з'їдати за день
Для здорових людей літня ягода дуже корисна, адже вона містить речовини, які перешкоджають каменеутворенню і чинять тонізуючий ефект на організм.
При цьому медики радять обмежувати себе в ласощах. За день максимальна кількість для людини зі здоровими нирками - один кілограм, а для дитини молодшого віку - втричі менше. Якщо ви відчуваєте, що ягода занадто сильно "сечогонить", зменшіть цю дозу.
Щоб не викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом, медики радять не їсти кавун до їди або відразу після цього. Краще - окремо від усього іншого і за 2 години до або після.
У чому користь літньої ягоди?
Кавун, попри солодкий смак, низькокалорійний - всього 38 ккал/100 грам. Річ у тому, що ягода на 92-93% складається з води. Зате інше - дуже корисні речовини:
- вітамін А - важливий антиоксидант, який корисний для зору;
- вітаміни В1 і В6 - вони беруть участь в обмінних процесах;
- нормалізують функції нервової системи;
- Вітамін Е - ще один сильний антиоксидант, який особливо важливий для репродуктивної функції;
- вітамін В9 - фолієва кислота, корисна для когнітивних функцій;
- вітамін С - антиоксидант, який зміцнює стінки судин і підвищує імунітет.
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