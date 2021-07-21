Украинцы проверили на нитраты первые арбузы: результат вызвал шок

Результат проверки первых арбузов на нитраты поверг украинцев в шок. На такой эксперимент решились жители Мелитополя, которые измерили уровень опасных веществ в импортной ягоде.

Что показал тестер, и чем чревато отравление нитратами - читайте ниже в нашем материале.

"Вот почему в середине июля не стоит покупать арбузы. Через три недели начнётся сезон и завезут нормальные, потерпите", - подписаны кадры из местного Telegram-канала.

Нитрат-тестер при норме 60 мг/кг показал цифру 990 мг/кг, что выше в 16,5 раз.

Видео: Проверка первых арбузов на нитраты вызвала шок (t.me/melitopolgram)

Что делать при отравлении нитратами, и какие симптомы

Специалисты говорят, что признаки отравления нитратами появляются спустя 4-6 часов, это:

симптомы отравления: тошнота, сильное слюноотделение, рвота;

понос, общая слабость, головокружение, нарушение координации движений вплоть до потери сознания.

Это говорит о том, что в ваш организм попали азотные соединения.