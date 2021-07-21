ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы проверили на нитраты первые арбузы: результат вызвал шок

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 10:19
Украинцы проверили на нитраты первые арбузы: результат вызвал шок Фото: Украинцы проверили на нитраты первые арбузы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Результат проверки первых арбузов на нитраты поверг украинцев в шок. На такой эксперимент решились жители Мелитополя, которые измерили уровень опасных веществ в импортной ягоде.

Что показал тестер, и чем чревато отравление нитратами - читайте ниже в нашем материале.

"Вот почему в середине июля не стоит покупать арбузы. Через три недели начнётся сезон и завезут нормальные, потерпите", - подписаны кадры из местного Telegram-канала.

Нитрат-тестер при норме 60 мг/кг показал цифру 990 мг/кг, что выше в 16,5 раз.

Видео: Проверка первых арбузов на нитраты вызвала шок (t.me/melitopolgram)

Что делать при отравлении нитратами, и какие симптомы

Специалисты говорят, что признаки отравления нитратами появляются спустя 4-6 часов, это:

  • симптомы отравления: тошнота, сильное слюноотделение, рвота;
  • понос, общая слабость, головокружение, нарушение координации движений вплоть до потери сознания.

Это говорит о том, что в ваш организм попали азотные соединения.

Ранее мы писали, что на рынках уже можно найти отечественные арбузы из Херсона, но цена на них по-прежнему кусается. Если импортный стоил 50 грн за килограмм, то за отечественный просят 15-35.

Также врачи рассказали, кому категорически нельзя есть арбузы и почему ягода противопоказана.

Читайте РБК-Украина в Google News
арбуз
LITE
21 июля не начинайте новых дел и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день
21 июля не начинайте новых дел и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день