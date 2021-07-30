Лікарі з'ясували, яка українська каша найкорисніша

Лікарі розповіли, яка популярна серед українців каша є найкориснішою. Йдеться про улюблену багатьма гречку, яку часто називають рослинним замінником м'яса, адже вона чемпіон серед круп за вмістом білка. Регулярне вживання цього продукту знижує ризик серцевих захворювань, діабету, інсульту та ожиріння.

Про це розповіли в The American Heart Association.

Чому гречка так корисна

Гречка дуже багата клітковиною, яка необхідна для правильної роботи шлунково-кишкового тракту.

Харчові волокна, що містяться в крупі, дають довге відчуття насичення, утримуючи від нездорових перекусів протягом дня.

Мінеральний склад гречки дуже багатий. Зокрема, вона багата залізом, марганцем, магнієм, фосфором, калієм, кальцієм, кремнієм. До її складу входять вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін.

Одне з досліджень говорить про те, що гречка позитивно впливає на інсулін і рівень глюкози в крові, а також може запобігати запаленню і метаболічному синдрому, які часто зустрічаються при діабеті.

Дієтологи перерахували корисні для організму людини властивості гречки:

прискорює метаболізм і обмінні процеси;

знижує кількість "шкідливого" холестерину;

корисна гіпотонікам, алергікам, людям з анемією завдяки високому вмісту заліза;

завдяки клітковині корисна для шлунково-кишкового тракту і поліпшення перистальтики кишечника;

допомагає зміцнювати мембрани судин;

корисні речовини в складі гречки беруть участь в процесі кровотворення, і можуть запобігти тромбозу;

корисна для нервової системи завдяки наявності вітаміну В - покращує пам'ять і в цілому благотворно впливає на психоемоційний стан;

сприяє швидкому насиченню і нормалізації рівня цукру в крові;

флавоніди в крупі перешкоджають розвитку злоякісних пухлин, знижують ризик виникнення серцевої недостатності і тромбозу;

допомагає очищати печінку від токсинів, виводити холестерин і оптимізувати роботу кишечника.

Яку кашу лікарі вважають найшкідливішою

Лікарі називають манку і білий рис найшкідливішими кашами. У них вкрай мало вітамінів і мінеральних речовин, зате в надлишку "швидких" вуглеводів, через які різко підвищується рівень цукру в крові.

Але при захворюваннях шлунково-кишкового тракту такі каші будуть доречні в раціоні, так як вони легко засвоюються.