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Лікарі повідомили строкову новину про Заворотнюк

STYLERПерсони    12.01.2020 - 17:57
Лікарі повідомили строкову новину про Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні, так як лікарі не бачать сенсу в лікуванні

Анастасія Заворотнюк виписана з приватної лікарні в Підмосков'ї. Медики повідомили, що не бачать сенсу в лікуванні артистки, адже вона приречена і вони нічого не можуть зробити зі страшною хворобою. Про це повідомила одне з російських ЗМІ.

"Лікарі відправили додому хвору актрису, адже не бачать сенсу в лікуванні. Вона приречена", — написало видання.

Родичі актриси більше не знаходяться в клініці, це теж говорить про те, що "прекрасна няня" поїхала додому. Видання пише, що, можливо, у актриси закінчилися фінансові можливості, щоб продовжувати лікування.

Інші джерела спростовують версію цього ЗМІ і запевняють, що російська артистка почала одужувати і тому її виписали з медичного закладу.

Нагадаємо, що спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк.Виявляється, на Заворотнюк неодноразово піднімав руку Сергій Жигунов.

Також нещодавно в росСМИ з'явилася інформація про те, що Заворотнюк стрімко йде на поправку. Знахар стверджує, що вже через три тижні кінозірці стане значно краще і до неї повернуться сили. Чоловік передрік Заворотнюк звичайну щасливе життя і повернення до зйомок.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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