Врачи сделали громкое заявление о раке у женщин: может исчезнуть

Один из самых распространенных типов женского рака может исчезнуть
Рак шейки матки, который является одним из самых распространенных у женщин в возрасте от 35 до 65 лет скоро может исчезнуть, как некоторые забытые давно инфекционные болезни. К такому выводу пришли западные исследователи.
Дело в том, что провокатором опухоли шейки матки в 99% случаев является папилломавирус человека (некоторые штаммы), и современные средства вакцинации могут помочь предотвратить распространение ВПЧ и следовательно - этого типа женской онкологии.
Еще одним фактором, который может избавить женщин от рака шейки матки, является качественная и своевременная диагностика. Так, наилучшим и доступным способом выявления злокачественных новообразований является жидкостная цитология (ПАП-тест) мазка. Этот анализ может назначить гинеколог во время планового осмотра.
Так, в Британии уже начали испытывать новый метод раннего выявления папилломавируса человека. Если у женщин обнаруживают ВПЧ, то их отправляют для дальнейшего исследования по поиску аномальных изменений в шейке матки.
Медики полагают, что 25% новых случаев болезни можно предотвратить с помощью только этого метода. А если сочетать его с более масштабной вакцинацией от ВПЧ, то рак шейки матки может исчезнуть.
К примеру, в Британии детям обоих полов в возрасте 12-13 лет делают обязательную прививку от вируса, который, к слову, провоцирует и другие виды опухолей.
Этот вид онкологии очень коварен, поскольку на ранней стадии обычно не проявляет симптомов, поэтому медики рекомендуют регулярное обследование.
Первые симптомы рака шейки матки:
Кровянистые периодические выделения появляются позже. Это связано с разрушением кровеносных капилляров, расположенных более глубоко. При распаде опухоли выделения становятся зловонными и гноевидными. А появление боли говорит о сдавливании нервных сплетений в районе крестца и распространении опухолевого процесса.
К сожалению, множество опухолей шейки матки находят на поздних стадиях, когда женщине помочь уже нельзя.