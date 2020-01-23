Лікарі зробили гучну заяву про рак у жінок: може зникнути

Один з найпоширеніших типів жіночого раку може зникнути
Рак шийки матки, який є одним з найпоширеніших у жінок у віці від 35 до 65 років скоро може зникнути, як деякі забуті давно інфекційні хвороби. До такого висновку прийшли західні дослідники.
Справа в тому, що провокатором пухлини шийки матки в 99% випадків є папіломавірус людини (деякі штами), і сучасні засоби вакцинації можуть допомогти запобігти поширенню ВПЛ і отже - цього типу жіночої онкології.
Ще одним чинником, який може позбавити жінок від раку шийки матки, є якісна та вчасна діагностика. Так, найкращим і найдоступнішим способом виявлення злоякісних новоутворень є рідинна цитологія (ПАП-тест) мазка. Цей аналіз може призначити гінеколог під час планового огляду.
Так, у Британії вже почали випробовувати новий метод раннього виявлення папіломавірусу людини. Якщо у жінок виявляють ВПЛ, то їх направляють для подальшого дослідження з пошуку аномальних змін у шийці матки.
Медики вважають, що 25% нових випадків хвороби можна запобігти з допомогою цього методу. А якщо поєднувати його з більш масштабною вакцинацією від ВПЛ, то рак шийки матки може зникнути.
До прикладу, в Британії дітям обох статей у віці 12-13 років роблять обов'язкове щеплення від вірусу, який, до речі, провокує й інші види пухлин.
Цей вид онкології дуже підступний, оскільки на ранній стадії зазвичай не виявляє симптомів, тому медики рекомендують регулярне обстеження.
Перші симптоми раку шийки матки:
Кров'янисті періодичні виділення з'являються пізніше. Це пов'язано з руйнуванням кровоносних капілярів, розташованих більш глибоко. При розпаді пухлини виділення стають неприємними і гнійними. А поява болю говорить про здавлення нервових сплетень в районі крижів і поширенні пухлинного процесу.
На жаль, безліч пухлин шийки матки виявляють на пізніх стадіях, коли жінці допомогти вже не можна.