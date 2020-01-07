Названы доступные специи, которые спасают от рака

Рак помогут вылечить специи (коллаж: РБК-Украина)

Рак могут победить простые и общедоступные специи

При раке желудка, а также других онкозаболеваниях некоторые общедоступные и известные специи могут не только облегчить состояние человека, но и помочь выздоровлению. Какие шесть специй медики считают чудодейственными - в материале Styler.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об антиоксидантных свойствах шести растений, которые могут стать профилактикой смертельно опасных болезней.

Куркума

Желтая специя, которую мы привыкли добавлять в плов и другие блюда "для цвета", содержит активное вещество куркумин. Оно имеет противовоспалительные свойства и антиоксиданты, способные бороться с развитием онкообразований.

Мята перечная

Мята поможет при расстройствах, спазмах желудка и кишечника, диарее. Кроме того, ароматная специя поможет справиться с отравлениями и симптомами раздраженного кишечника. Мята перечная способна расслабить брюшные мышци и улучшить отток желчи. Медики рекомендуют употреблять мяту в виде чая онкобольным, страдающим от расстройства желудка.

Имбирь

Корнеплод в народной медицине давно известен своими целебными свойствами, в том числе и противоопухолевыми. Врачи советуют употреблять в пищу свежий, сушеный, молотый или засахаренный имбирь.

Имбирь помогает от рака (фото: pixabay.com)

Розмарин

Средиземноморская специя - отличный источник антиоксидантов. Кроме того, ароматный розмарин способен повысить аппетит и улучшить пищеварение. Диетологи рекомендуют употреблять пищу тем людям, которые начали терять вес и страдают отсутствием аппетита.

Острый красный перец чили

Капсацин, содержащийся в перце чили, способен облегчить боль. Тем не менее его употреблять следует очень осторожно, поскольку при контакте с кожей он может вызывать ожоги. Чили также помогает нормализовать пищеварение.

Чеснок

Чеснок содержит серу, аргинин, олигосахариды, флавоноиды и селен. Регулярное потребление чеснока снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди.