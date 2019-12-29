Обнаружен новый агрессивный вид рака: поражает молодых людей все чаще

Ученые обнаружили новый вид рака (коллаж: РБК-Украина)

Обнаруженные раковые опухоли трудно поддаются лечению

Рак желудка в молодом возрасте отличается агрессивностью и неподдатливостью химиотерапии. Американские ученые уверены, что такие раковые опухоли имеют много генетических и клинических различий от тех, которые развиваются после 60-ти лет, пишет научный медицинский журнал Surgery.

Так, по сравнению с раком желудка у людей в возрасте, новый вид опухоли растет и распространяется гораздо быстрее, имеет худший прогноз и повышенную устойчивость к традиционной химиотерапии.

Согласно многолетним исследованиям, средний возраст этого типа онкологии - 68 лет, но может возникать в 40, 50 и даже 30 лет. Молодые люди подвергаются гораздо более высокому риску.

Кроме того, стало известно, что ежегодно количество людей, заболевших раком желудка после 60-ти, сокращается, а вот частотность онкологии у молодых людей наоборот растет.

"Молодой" рак желудка отличается не только опасностью, но имеет также генетические и моллекулярные отличия.

При этом традиционные риски развития рака, такие как курение, к новому виду онкологии не применимы.

Симтомы рака желудка схожи с общими симптомами онкологических заболеваний: хроническая усталость, быстрая утомляемость и потеря веса. Но он имеет свойственные только ему признаки: частая тошнота, рвота, легкое слюнотечение, боли в эпигастральной области, потеря аппетита, частая изжога.