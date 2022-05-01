Врачи рассказали, как справиться с весенней аллергией: эти советы помогут победить проблему

Как избавиться от аллергической реакции

Врачи отмечают, что есть много способов справиться с весенней аллергией на цветение деревьев, цветов и зелени.

Безрецептурные антигистаминные препараты способны подавить иммунный ответ организма и облегчить симптомы.

Для снятия заложенности носа можно использовать спрей для сужения сосудов.

Кашель помогут снять специальные охлаждающие леденцы.

Тем, кому не помогают такие препараты, врач может назначить антигистаминные или стероидные спреи для носа или другие, более специфические препараты.

Как снизить риск развития аллергии

Если вы аллергик, то постарайтесь избегать активности на свежем воздухе в те дни, когда на улице высокая концентрация пыльцы. Его уровень можно проверять в специальных приложениях или на сайте с прогнозом погоды.

Начните принимать свои лекарства против аллергии еще до начала сезона цветения.

Держите закрытыми окна и двери в своем доме, а также во время поездок на автомобиле.

На улице носите головной убор и мойте голову перед сном, чтобы пыльца не попадала на подушку, а потом на лицо.

После посещения улицы сразу переодевайтесь. Даже когда мы обтряхиваем одежду, на ней остается не менее половины пыльцы.