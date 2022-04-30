В каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь
Почти 4 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами или беженцами в других странах из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Многим пришлось с детьми покинуть родную страну и искать убежище в странах Европы.
В большинстве стран неотложную помощь беженцам окажут бесплатно. Также существуют специальные программы, по которым украинцы могут получить комплексную медицинскую помощь – от консультаций и обследований – до стационарного лечения.
В каких странах граждане Украины могут получить бесплатно медицинскую помощь – рассказали в Минздраве.
Словакия
Бесплатные услуги доступны в зависимости от статуса человека, который на них претендует. Если у вас нет статуса временной зашиты, то бесплатной будет неотложная и необходимая медицинская помощь.
Если вы уже подали на статус временной защиты, но он еще не подтвержден – то бесплатно окажут не только неотложную и необходимую помощь, но и ту помощь, которую порекомендует врач во время осмотра.
При получении статуса временной защиты – бесплатными будут все виды медицинской помощи наравне с правами граждан этой страны.
Польша
Для получения такой же медицинской помощи, на какую имеют граждане Польши, украинцам необходим заграничный паспорт или другой документ, подтверждающий о пересечении границы после 24 февраля.
Чехия
Государственное страхование Чехии покрывает почти все медицинские случаи, частично или полностью компенсирует траты на лекарства. Но для этого нужно иметь статус временной зашиты – он дает такие же права, как и у граждан Чехии.
Словения
Украинцы в этой стране имеют право на бесплатную неотложную помощь (в том числе и транспортировка медицинским транспортом), неотложную стоматологическую помощь, охрану женщин (в том числе – беременность и роды), охрану здоровья детей и подростков и другую медицинскую помощь, в том числе и необходимые лекарства – на усмотрение врача.
Румыния
Если вы пересекли границу с биометрическим паспортом, то помощь будут оказывать точно такую же, как и гражданам этой страны.
Если вы не пользуетесь формой международной защиты, но имеете право на законное проживание стране – то получите помощь, как местное население. Однако придется уплатить медицинские взносы со своего дохода.
Если же вы застрахованы в системе социального медицинского страхования, то также имеете право на помощь.
Молдова
Практически все государственные учреждения окажут медицинскую помощь гражданам Украины, но она будет платная. Некоторые частные поликлиники и больницы предоставляют бесплатные услуги для украинцев.
Франция
При наличии справки о временной защите (APS) бесплатными будут такие услуги:
- Необходимое лечение
- Лекарства в аптеках
- Обследование
- Услуги стоматолога
- Затраты на очки
- Зубное протезирование
- Слуховые аппараты и медицинское оборудование
- Психологическая и медицинская поддержка
- Медицинский уход
Германия
По прибытии в эту страну нужно зарегистрироваться в центрах прибытия или в контактном центре города, в котором постоянно проживаете. После этого вы сможете получить медицинскую помощь бесплатно.
Испания
В государственных медицинских центрах и поликлиниках граждане Украины могут получить помощь бесплатно – наравне с жителями страны. Можно приходить без предварительной записи, но получить карточку можно только с паспортом.
Получить медицинскую карту можно независимо от того, подали вы уже запрос на временную международную защиту или еще нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине во время войны создали уникальный справочник важных контактов.