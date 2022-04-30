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В каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь

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Суббота 30 апреля 2022 21:32
В каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь В каких странах украинцы могут получиь бесплатную медицинскую помощь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Почти 4 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами или беженцами в других странах из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Многим пришлось с детьми покинуть родную страну и искать убежище в странах Европы.

В большинстве стран неотложную помощь беженцам окажут бесплатно. Также существуют специальные программы, по которым украинцы могут получить комплексную медицинскую помощь – от консультаций и обследований – до стационарного лечения.

В каких странах граждане Украины могут получить бесплатно медицинскую помощь – рассказали в Минздраве.

Словакия

Бесплатные услуги доступны в зависимости от статуса человека, который на них претендует. Если у вас нет статуса временной зашиты, то бесплатной будет неотложная и необходимая медицинская помощь.

Если вы уже подали на статус временной защиты, но он еще не подтвержден – то бесплатно окажут не только неотложную и необходимую помощь, но и ту помощь, которую порекомендует врач во время осмотра.

При получении статуса временной защиты – бесплатными будут все виды медицинской помощи наравне с правами граждан этой страны.

Польша

Для получения такой же медицинской помощи, на какую имеют граждане Польши, украинцам необходим заграничный паспорт или другой документ, подтверждающий о пересечении границы после 24 февраля.

Чехия

Государственное страхование Чехии покрывает почти все медицинские случаи, частично или полностью компенсирует траты на лекарства. Но для этого нужно иметь статус временной зашиты – он дает такие же права, как и у граждан Чехии.

Словения

Украинцы в этой стране имеют право на бесплатную неотложную помощь (в том числе и транспортировка медицинским транспортом), неотложную стоматологическую помощь, охрану женщин (в том числе – беременность и роды), охрану здоровья детей и подростков и другую медицинскую помощь, в том числе и необходимые лекарства – на усмотрение врача.

Румыния

Если вы пересекли границу с биометрическим паспортом, то помощь будут оказывать точно такую же, как и гражданам этой страны.

Если вы не пользуетесь формой международной защиты, но имеете право на законное проживание стране – то получите помощь, как местное население. Однако придется уплатить медицинские взносы со своего дохода.

Если же вы застрахованы в системе социального медицинского страхования, то также имеете право на помощь.

Молдова

Практически все государственные учреждения окажут медицинскую помощь гражданам Украины, но она будет платная. Некоторые частные поликлиники и больницы предоставляют бесплатные услуги для украинцев.

Франция

При наличии справки о временной защите (APS) бесплатными будут такие услуги:

  • Необходимое лечение
  • Лекарства в аптеках
  • Обследование
  • Услуги стоматолога
  • Затраты на очки
  • Зубное протезирование
  • Слуховые аппараты и медицинское оборудование
  • Психологическая и медицинская поддержка
  • Медицинский уход

Германия

По прибытии в эту страну нужно зарегистрироваться в центрах прибытия или в контактном центре города, в котором постоянно проживаете. После этого вы сможете получить медицинскую помощь бесплатно.

Испания

В государственных медицинских центрах и поликлиниках граждане Украины могут получить помощь бесплатно – наравне с жителями страны. Можно приходить без предварительной записи, но получить карточку можно только с паспортом.

Получить медицинскую карту можно независимо от того, подали вы уже запрос на временную международную защиту или еще нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине во время войны создали уникальный справочник важных контактов.

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Беженцы медицинская помощь
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