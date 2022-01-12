Врачи назвали симптом рака, который проявляется утром

Симптомы рака довольно часто расплывчаты и их сложно определить. Это в свою очередь затрудняет диагностику заболевания. По данным британских исследователей, то как вы просыпаетесь утром, может быть самым тревожным симптомом.
Об этом сообщает издание Express.
По данным британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, усталость часто является наиболее тревожным симптомом рака.
К другим признакам усталости относятся:
Другие общие симптомы рака включают внезапное появление на теле шишки, необъяснимое кровотечение и изменения в работе кишечника.
При этом эксперты отмечают, что во многих случаях ваши симптомы не будут связаны с раком и будут вызваны другими проблемами со здоровьем.
Напомним, врачи назвали основные симптомы рака легких.
Ранее врачи назвали симптом онкологии, который проявляется на лице и шее.