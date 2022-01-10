Врачи назвали основные симптомы рака легких: важно не пропустить!

Онкологические заболевания очень важно выявить на ранних стадиях. Это помогает поставить диагноз и назначить соответствующее лечение, которое поможет существенно продлить жизнь человека и даже полностью побороть болезнь.

Медики назвали основные симптомы рака легких, которые проявляются на ранних стадиях. Об этом информирует Medicina.ua.

Как объясняют онкологи, рак легких является одной из самых опасных и распространенных форм рака.

Своевременная диагностика и медицинская помощь может существенно повысить возможность избавиться от болезни. Пациентам нужно обратиться к врачам сразу, как только они обнаружат у себя один или несколько симптомов из этого списка.

1. Существенная потеря в весе, которая не связана с диетами и попытками похудеть.

2. Кашель, который долго не проходит, и он беспокоит человека на постоянной основе без наличия простудных заболеваний.

3. Одышка, которая возникает даже при отсутствии физической активности.

4. Частое ощущение бессилия. Бодрость не появляется даже после полноценного отдыха.

5. Снижение интереса к жизни и апатия

6. Аппетит начал существенно снижаться

7. Появились ощутимые болевые ощущения в области грудной клетки

8. Появилась проблема отечности в области шеи или лица

9. Небольшое повышение температуры тела без особых причин

10. На более поздних стадиях – кашель с кровью

Как отмечают медики, на первых стадиях заболевания рак легких может маскироваться под простудные заболевания, вялотекущий бронхит, пневмонию.