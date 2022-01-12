Лікарі назвали симптом раку, який проявляється вранці

Симптоми раку досить часто розпливчасті і їх складно визначити. Це в свою чергу ускладнює діагностику захворювання. За даними британських дослідників, те як ви прокидаєтеся вранці, може бути самим тривожним симптомом.
Про це повідомляє видання Express.
За даними британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK, втома часто є найбільш тривожним симптомом раку.
До інших ознак втоми відносяться:
Інші загальні симптоми раку включають раптову появу на тілі шишки, незрозумілу кровотечу і зміни в роботі кишечника.
При цьому експерти зазначають, що в багатьох випадках ваші симптоми не будуть пов'язані з раком і будуть викликані іншими проблемами зі здоров'ям.
Нагадаємо, лікарі назвали основні симптоми раку легенів.
Раніше лікарі назвали симптом онкології, який проявляється на обличчі і шиї.