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Лікарі назвали симптом раку, який проявляється вранці

Автор: Роман Мирончук

Симптоми раку досить часто розпливчасті і їх складно визначити. Це в свою чергу ускладнює діагностику захворювання. За даними британських дослідників, те як ви прокидаєтеся вранці, може бути самим тривожним симптомом.

Про це повідомляє видання Express.

За даними британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK, втома часто є найбільш тривожним симптомом раку.

До інших ознак втоми відносяться:

  • Нестача енергії - ви можете просто хотіти залишатися в ліжку весь день.
  • Почуття, що вам просто нічим зайнятися.
  • Проблеми зі сном, такі як нездатність заснути або порушений сон.
  • Почуття занепокоєння, смутку або депресії.
  • Біль у м'язах - вам може бути важко підніматися сходами або ходити на короткі відстані.
  • Задишка після виконання дрібних завдань, таких як душ або заправлення ліжка.
  • Важко зосередитися, навіть просто дивлячись телевізор або розмовляючи з хорошим другом.
  • Важко чітко мислити або легко приймати рішення.
  • Втрата інтересу до того, що вам зазвичай подобається.
  • Негативне ставлення до себе та інших.

Інші загальні симптоми раку включають раптову появу на тілі шишки, незрозумілу кровотечу і зміни в роботі кишечника.

При цьому експерти зазначають, що в багатьох випадках ваші симптоми не будуть пов'язані з раком і будуть викликані іншими проблемами зі здоров'ям.

Нагадаємо, лікарі назвали основні симптоми раку легенів.

Раніше лікарі назвали симптом онкології, який проявляється на обличчі і шиї.

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