Этот симптом онкологии проявляется на лице и шее: будьте бдительны

В последнее десятилетие онкология становится все более и более распространенной. Есть один симптом, который появляется на шее, лице и ушах, и может указывать на то, что вы немедленно должны обследоваться.

Эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании сообщаают, что появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом онкологического заболевания — базальноклеточной карциномы.

Исследования показали, что на коже часто возникают шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом. Также вы можете заметить пятна, очень похожие на шрамы.

Отмечается, что опухоли могут проявляться в разных формах.

"Базальные опухоли могут принимать разные формы, включая жемчужно-белую или восковую шишку, часто с видимыми кровеносными сосудами на ушах, шее или лице", - говорят ученые.

Другие органы здравоохранения описывают появление шишек разного цвета.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", - пишут в издании.

Этот вид рака считается одним из наиболее поддающихся лечению, потому что он редко распространяется на другие части тела, поэтому его можно вылечить.

"Существует небольшой риск (до 5 процентов) плоскоклеточного рака, распространяющегося на другие части тела, обычно в лимфатические узлы (маленькие железы, обнаруженные по всему телу)", - сообщают ученые.