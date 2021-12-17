Врачи назвали симптом рака, который наблюдается у 23% пациентов

Рак остается основной причиной смерти во всем мире, убивая ежегодно миллионы людей. Ученые выявили наиболее распространенный признак рака, который может говорить о заболевании до постановки диагноза. Речь идет об абдоминальных симптомах.
Об этом сообщает британское издание Express.
Ученые исследовали восемь абдоминальных симптомов (боль в животе, изменение кишечника, вздутие живота, диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка), ректальное кровотечение, дисфагия (расстройство акта глотания), рефлюкс и тошнота/рвота) среди 15 956 пациентов, у которых впоследствии был диагностирован рак.
В конце исследования ученые наблюдали у 23% онкологических больных абдоминальные симптомы, которые их беспокоили еще до того, как врачи обнаружили опухоль.
"Абдоминальные симптомы являются обычным явлением у онкологических больных, а время до проявления зависит от симптома", - говорят исследователи.
Не всегда ясно, что вызывает рак, но существуют доказанные факторы риска. Фактически, по оценкам врачей, четыре из 10 случаев рака можно предотвратить.
По данным британских ученых, избыточный вес и ожирение являются второй по значимости причиной рака.
"Избыточный вес не означает, что у вас обязательно будет рак. Но если у вас избыточный вес, у вас больше шансов заболеть раком, чем при нормальном весе", - предупреждают медики.
Напомним, ученые назвали рыбу, которая может приводить к раку.
Ранее врачи назвали продукт, который повышает холестерин и незаметно вас убивает.