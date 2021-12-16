Названа рыба, которая может приводить к раку

Все мы знаем, что употребление рыбы в пищу очень полезно. В ней много белка, она прекрасно насыщает. А знали ли вы, что употребление лосося может приводить к раку. Но это касается не всех его видов.

Считается, что лосось в качестве пищевого продукта очень полезен для здоровья, потому что это источник жирных кислот Омега-3.

Почему некоторый лосось вреден

Это утверждение верно, как для лосося, пойманного в дикой природе, так и для выращенного на фермах.

Но есть опасность в недиком лососе. Дело в том, что лосось выращенный на фермах, содержит в себе полихлорированный бифенил.

Полихлорированный бифенил (ПХБ) - это промышленные хлорированные химические вещества, созданные человеком.

ПХД были запрещен к коммерческому использованию на протяжении десятилетий, но их следы все еще можно найти в окружающей среде.

Фонд защиты окружающей среды сообщает, что химические вещества ранее попадали в окружающую среду из мест хранения опасных отходов.

Ученые предупредили, что регулярное употребление в пищу искусственно-выращенного лосося может увеличить риск развития рака. Это произошло после того, как было выявлено несколько таких случаев.

Отмечается, что лосось, выращиваемый на британских рыбных фермах, был особенно загрязнен канцерогенными химическими веществами.

Результаты, опубликованные в журнале Science, показали, что дешевый лосось в супермаркетах может принести организму больше вреда, чем пользы.

"Анализ рисков показывает, что потребление искусственно выращенного атлантического лосося может представлять риск для здоровья, который умаляет благотворное влияние потребления рыбы", - сказано в исследовании.