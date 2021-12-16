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Этот продукт повышает холестерин и незаметно вас убивает

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Четверг 16 декабря 2021 08:55
Этот продукт повышает холестерин и незаметно вас убивает Фото: Употребление красного мяса очень вредно для организма (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Большинство украинцев практически ежедневно едят мясные блюда, но не все знают, что употребление красного мяса в пищу очень плохо влияет на уровень холестерина в крови, то есть его повышает.

Об этом рассказала диетолог профессор диетологии Гавайского университета Цзинань Банна изданию Eat This, Not That.

Почему мясо лучше не есть каждый день

Специалист очень рекомендует людям максимально уменьшить количество мяса в рационе или вовсе от него отказаться.

"В нем содержится насыщенный жир. Если употреблять эти жиры в чрезмерном количество, вырастет уровень холестерина в крови. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала диетолог.

По словам нутрициолога, люди обожают заказывать стейки в ресторанах. Но вместо него лучше выбрать рыбу.

"Если кто-то придерживается диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, ежедневное употребление стейков может быть не лучшим выбором", - сообщила специалист.

Мясо приводит к раку

Кстати, по данным некоторых исследований, ежедневное употребление 100 г красного мяса повышает риск возникновения рака толстого кишечника на 17%. С другой стороны, точно сказать, какое количество красного мяса абсолютно безвредно для здоровья невозможно.

Как мы ранее писали, украинский тренер назвал главное правило для похудения.

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