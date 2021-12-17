Лікарі назвали симптом раку, який спостерігається у 23% пацієнтів

Вчені досліджували вісім абдомінальних симптомів (біль у животі, зміна кишечника, здуття живота, диспепсія (порушення нормальної діяльності шлунка), ректальна кровотеча, дисфагія (розлад акту ковтання), рефлюкс і нудота/блювота) серед 15 956 пацієнтів, у яких згодом був діагностований рак.

В кінці дослідження вчені спостерігали у 23% онкологічних хворих абдомінальні симптоми, які їх турбували ще до того, як лікарі виявили пухлину.

"Абдомінальні симптоми є звичайним явищем у онкологічних хворих, а час до прояву залежить від симптому", - кажуть дослідники.

Як можна знизити ризик захворювання на рак

Не завжди ясно, що викликає рак, але існують доведені фактори ризику. Фактично, за оцінками лікарів, чотири з 10 випадків раку можна запобігти.

За даними британських вчених, надмірна вага і ожиріння є другою за значимістю причиною раку.

"Надмірна вага не означає, що у вас обов'язково буде рак. Але якщо у вас надмірна вага, у вас більше шансів захворіти на рак, ніж при нормальній вазі", - попереджають медики.