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Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды в августе

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Пятница 30 июля 2021 07:55
Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды в августе Фото: эксперты назвали полезные фрукты и ягоды в августе (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Через несколько дней наступит последний месяц лета. При этом август очень богат на различные фрукты и ягоды. В этом месяце можно полакомится персиками, сливами, арбузами, яблоками, грушами, дынями и т.д.

Эксперты рассказали о самых полезных ягодах и фруктах в августе. Подробней читайте в нашем материале ниже.

Украинцам советуют в августе обязательно есть арбузы, дыни и облепиху. Масло облепихи используется для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В жаркую погоду хорошо утолит жажду арбуз, поскольку он содержит много железа. Дыня поможет восполнить недостаток витамина С и каротина в организме.

Кроме того, рекомендуется есть вишни и виноград. Также последний месяц лета порадует томатами, сладкими перцами и баклажанами. Медики рекомендуют добавить в свой рацион и молодой картофель, ведь он богат витамином С.

Напомним, врачи выяснили, для кого арбузы противопоказаны. Употребление этой ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.

Мы также писали о том, что унять головные боли можно не только с помощью специальных лекарств, а если съесть обычные продукты, которые есть почти на каждой кухне.

При этом некоторые продукты помогут справиться даже с частыми мигренями и реакцией на перепады погоды.

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