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Експерти назвали найкорисніші фрукти і ягоди в серпні

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П'ятниця 30 липня 2021 07:55
Експерти назвали найкорисніші фрукти і ягоди в серпні Фото: експерти назвали корисні фрукти і ягоди в серпні (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Через кілька днів настане останній місяць літа. При цьому серпень дуже багатий на різні фрукти і ягоди. У цьому місяці можна поласувати персиками, сливами, кавунами, яблуками, грушами, динями і т.д.

Експерти розповіли про найкорисніші ягоди і фрукти в серпні. Детальніше читайте в нашому матеріалі нижче.

Українцям радять в серпні обов'язково їсти кавуни, дині та обліпиху. Масло обліпихи використовується для лікування виразки та інших захворювань шлунково-кишкового тракту.

У спекотну погоду добре втамує спрагу кавун, оскільки він містить багато заліза. Диня допоможе заповнити недолік вітаміну С і каротину в організмі.

Крім того, рекомендується їсти вишні і виноград. Також останній місяць літа потішить томатами, солодкими перцями і баклажанами. Медики рекомендують додати у свій раціон і молода картопля, адже він багатий вітаміном С.

Нагадаємо, лікарі з'ясували, для кого кавуни протипоказані. Вживання цієї ягоди може посилити деякі захворювання і погіршити стан організму.

Ми також писали про те, що вгамувати головний біль можна не тільки за допомогою спеціальних ліків, а якщо з'їсти звичайні продукти, які є майже на кожній кухні.

При цьому деякі продукти допоможуть впоратися навіть з частими мігренями і реакцією на перепади погоди.

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