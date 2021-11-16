Врачи назвали популярный напиток, из-за которого могут выпадать волосы

Выпадение волос может быть связано с естественным побочным эффектом старения, а также продуктами питания, которые вы употребляете. Алкоголь и то, сколько вы его употребляете каждую неделю, могут быть ведущим фактором ослабления фолликулов.
Об этом заявил глава британской платформы мужского здоровья Manual Эрима Чаудри, сообщает Express.
Он отметил, что, хотя нет прямой связи между алкоголем и выпадением волос, количество напитков, которые вы употребляете в неделю, может повлиять на то, насколько пышными будут выглядеть ваши волосы в целом.
"Пьянство на самом деле может привести к дефициту питательных веществ или гормональным проблемам, которые, в свою очередь, могут проредить ваши оставшиеся локоны", - отметил доктор.
Чрезмерное употребление алкоголя может способствовать дефициту или нарушению всасывания цинка, меди или белка.
Существует ряд исследований, которые говорят о том, что недостаток этих питательных веществ может со временем привести к выпадению волос.
Известно, что цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос.
Чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм этих жизненно важных питательных веществ и привести к ломкости и истончению волос.
Также есть предположения, что к выпадению волос может привести недостаток железа. Хотя исследование 2021 года должно было подтвердить эту теорию, ученые отметили, что результаты были противоречивыми.
Напомним, ученые назвали дешевое аптечное средство, которое остановит выпадение волос и ускорит их рост.
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