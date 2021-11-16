Врачи назвали популярный напиток, из-за которого могут выпадать волосы

Он отметил, что, хотя нет прямой связи между алкоголем и выпадением волос, количество напитков, которые вы употребляете в неделю, может повлиять на то, насколько пышными будут выглядеть ваши волосы в целом.

"Пьянство на самом деле может привести к дефициту питательных веществ или гормональным проблемам, которые, в свою очередь, могут проредить ваши оставшиеся локоны", - отметил доктор.

Чрезмерное употребление алкоголя может способствовать дефициту или нарушению всасывания цинка, меди или белка.

Существует ряд исследований, которые говорят о том, что недостаток этих питательных веществ может со временем привести к выпадению волос.

Известно, что цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос.

Чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм этих жизненно важных питательных веществ и привести к ломкости и истончению волос.

Также есть предположения, что к выпадению волос может привести недостаток железа. Хотя исследование 2021 года должно было подтвердить эту теорию, ученые отметили, что результаты были противоречивыми.