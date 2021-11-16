Лікарі назвали популярний напій, через який може випадати волосся

Він зазначив, що, хоча немає прямого зв'язку між алкоголем і випаданням волосся, кількість напоїв, які ви вживаєте в тиждень, може вплинути на те, наскільки пишним буде виглядати ваше волосся в цілому.

"Пияцтво насправді може призвести до дефіциту поживних речовин або гормональних проблем, які, в свою чергу, можуть прорідити ваші локони", - зазначив доктор.

Надмірне вживання алкоголю може сприяти дефіциту або порушення всмоктування цинку, міді або білка.

Існує ряд досліджень, які говорять про те, що недолік цих поживних речовин може з часом привести до випадання волосся.

Відомо, що цинк і фолієва кислота допомагають підтримувати силу і густоту волосся.

Надмірне вживання алкоголю може позбавити ваш організм цих життєво важливих поживних речовин і привести до ламкості і витончення волосся.

Також є припущення, що до випадання волосся може привести недолік заліза. Хоча дослідження 2021 року повинно було підтвердити цю теорію, вчені зазначили, що результати були суперечливими.