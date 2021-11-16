Лікарі назвали популярний напій, через який може випадати волосся

Випадання волосся може бути пов'язано з природним побічним ефектом старіння, а також продуктами харчування, які ви вживаєте. Алкоголь і те, скільки ви його вживаєте щотижня, можуть бути провідним фактором ослаблення фолікулів.
Про це заявив глава британської платформи чоловічого здоров'я Manual Еріма Чаудрі, повідомляє Express.
Він зазначив, що, хоча немає прямого зв'язку між алкоголем і випаданням волосся, кількість напоїв, які ви вживаєте в тиждень, може вплинути на те, наскільки пишним буде виглядати ваше волосся в цілому.
"Пияцтво насправді може призвести до дефіциту поживних речовин або гормональних проблем, які, в свою чергу, можуть прорідити ваші локони", - зазначив доктор.
Надмірне вживання алкоголю може сприяти дефіциту або порушення всмоктування цинку, міді або білка.
Існує ряд досліджень, які говорять про те, що недолік цих поживних речовин може з часом привести до випадання волосся.
Відомо, що цинк і фолієва кислота допомагають підтримувати силу і густоту волосся.
Надмірне вживання алкоголю може позбавити ваш організм цих життєво важливих поживних речовин і привести до ламкості і витончення волосся.
Також є припущення, що до випадання волосся може привести недолік заліза. Хоча дослідження 2021 року повинно було підтвердити цю теорію, вчені зазначили, що результати були суперечливими.
Нагадаємо, вчені назвали дешевий аптечний засіб, який зупинить випадання волосся і прискорить його зростання.
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