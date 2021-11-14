Остановит выпадение волос и ускорит рост: ученые назвали аптечное средство за 50 грн
Выпадение волос влияет на уровень уверенности в себе. Люди часто находятся в поиске новейшего и наилучшего средства для борьбы с этой проблемой. Но, натуральное средство всегда будет лучшим вариантом, которым к тому же можно воспользоваться дома.
Об этом сообщает британское издание Express.
Розмарин - кулинарное и лечебное растение, произрастающее в Средиземноморском регионе, где его веками добавляли в пищу и использовали в медицине.
Кроме того, масло розмарина богато антиоксидантами, обладающими противовоспалительными свойствами.
В последние годы было много исследования, в которых говорилось о том, что масло розмарина можно использовать для ускорения роста волос и даже для предотвращения их выпадения.
Как приготовить масло розмарина в домашних условиях
Возьмите две столовые ложки розмарина и смешайте с пятью столовыми ложками жожоба или кокосового масла.
Рекомендуется использовать масло жожоба, а не кокосовое масло, так как последнее, как известно, забивает частицы.
Смесь можно перелить в стакан с крышкой и поставить в кипящую воду.
Этот метод также можно использовать с маслом из виноградных косточек.
Напомним, эксперты назвали дешевое средство, которое ускорит рост ваших волос.
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