Врачи назвали атипичные признаки инсульта, на которые следует обратить внимание

Головные боли, головокружение и боль - все это неопределенные симптомы множества заболеваний, но когда действительно следует беспокоиться?

Атипичные симптомы инсульта

Новое исследование показало, что тысячи инсультов можно предотвратить, обращая внимание на эти ключевые симптомы:

Слабость на лице (например, опущенное веко или губа)

Тошнота;

Головокружение;

Онемение;

Потеря баланса;

Невнятная речь;

Головная боль.

Эксперты отметили, что симптомы атипичного инсульта чаще встречаются у женщин.

Инсульт может начаться со странных симптомов, которые могут быстро перерасти в пик неотложной медицинской помощи.

Наиболее распространенные симптомы инсульта у женщин

Тошнота или рвота;

Судороги;

Икота;

Затрудненное дыхание;

Боль;

Обморок;

Потеря сознания;

Общая слабость.

Инсульт начнется, когда в мозг будет прекращено кровоснабжение, что может вызвать болезненные головные боли и спутанность сознания.

Одним из самых ранних симптомов инсульта является головокружение, потеря равновесия, головные боли и ощущение, что ваш мозг "отключен".

Хотя наиболее известные симптомы инсульта - обвисшее лицо и слабые конечности. Эти ранние симптомы имеют решающее значение для раннего выявления инсульта и быстрого реагирования.