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Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза вследствие коронавируса: названы симптомы

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Вторник 23 ноября 2021 21:38
Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза вследствие коронавируса: названы симптомы Названо серьезное осложнение от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Одним из самых серьезных и частых осложнений, которые возникают из-за коронавируса, является тромбоз. В частности, образование тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики являются доказательными и известны врачам.

О том, как распознать тромбоз, рассказали в Минздрав.

Тромбоз - это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В Минздраве заявили, что должным образом от места их образования, тромбоз может быть – венозный или артериальный.

Отмечается, что чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии).

Каковы симптомы тромбоза

Среди основных симптомов выделяют:

  • боль и/или чувствительность в икре или бедре;
  • отек ноги стопы или лодыжки;
  • покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Также одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Что способствует образованию тромбов

Так, к факторам образования тромбов относятся курение, употребление алкоголя и противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания и случаи тромбозов в семье.

Кроме того, отмечается, что тромбоз у больных на коронавирус довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.

Сейчас все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертываемости крови, которое приводит к образованию тромбов, у больных на COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии доступна большая часть умерших вследствие COVID-19.

Раньше мы называли признаки, которые говорят о тромбозе.

Также мы писали, что ученые назвали фрукт, который может вдвое снизить риск возникновения инсульта.

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