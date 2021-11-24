Лікарі назвали атипові ознаки інсульту, на які слід звернути увагу

Головні болі, запаморочення і біль - все це невизначені симптоми безлічі захворювань,але коли дійсно слід турбуватися?

Атипові симптоми інсульту

Нове дослідження показало, що тисячам інсультів можна запобігти, звертаючи увагу на ці ключові симптоми:

Слабкість на обличчі (наприклад, опущена повіка або губа)

Нудота;

Запаморочення;

Оніміння;

Втрата балансу;

Невиразна мова;

Головний біль.

Експерти зазначили, що симптоми атипового інсульту частіше зустрічаються у жінок.

Інсульт може початися з дивних симптомів, які можуть швидко перерости в пік невідкладної медичної допомоги.

Найбільш поширені симптоми інсульту у жінок

Нудота або блювота;

Судома;

Гикавка;

Утруднене дихання;

Біль;

Непритомність;

Втрата свідомості;

Загальна слабкість.

Інсульт почнеться, коли в мозок буде припинено кровопостачання, що може викликати хворобливі головні болі і сплутаність свідомості.

Одним з найбільш ранніх симптомів інсульту є запаморочення, втрата рівноваги, головні болі і відчуття, що ваш мозок "відключений".

Хоча найбільш відомі симптоми інсульту - обвисле обличчя і слабкі кінцівки. Ці ранні симптоми мають вирішальне значення для раннього виявлення інсульту та швидкого реагування.