Врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта
Врачи выяснили, что нехватка одного из жизненно важных витаминов может увеличивать риск развития смертельно опасной болезни - инсульта.
Об этом пишет Daily Express.
Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидизации населения во всем мире. Но исследователи говорят, что до половины случаев болезни можно предотвратить.
Речь идет о витамине D, который крайне необходим для многих ключевых функций организма, таких как иммунная система и метаболизм костей. Он в первую очередь отвечает за регулирование уровня кальция и фосфора.
Но последние исследования подчеркивают, что витамин D связан также со здоровьем сердечно-сосудистой системы.
По некоторым данным достаточное количество этого витамина не только может снизить риск развития инсульта, но и улучшить прогнозы по выздоровлению у людей, перенесших удар.
"Наши результаты продемонстрировали прямое влияние витамина D на степень воспаления и вторичного повреждения головного мозга, развившихся после инсульта", - рассказывают авторы исследования.
Где можно найти витамин D
Отличными источниками витамина являются:
- Лосось
- Сардины и другая жирная рыба
- Сельдь
- Консервированный тунец
- Масло печени трески
- Яичные желтки
- Грибы
- Коровье молоко
- Соевое молоко
- Апельсиновый сок
Как проявляются симптомы инсульта
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта являются:
- внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела,
- внезапное замешательство, проблемы с речью или трудности с пониманием речи,
- внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах,
- внезапные затруднения при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации,
- внезапная сильная головная боль без причины.
Ранее врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга.