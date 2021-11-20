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Врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта

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Суббота 20 ноября 2021 15:26
Врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта Фото: Нехватка этого витамина увеличивает риск развития инсульта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи выяснили, что нехватка одного из жизненно важных витаминов может увеличивать риск развития смертельно опасной болезни - инсульта.

Об этом пишет Daily Express.

Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидизации населения во всем мире. Но исследователи говорят, что до половины случаев болезни можно предотвратить.

Речь идет о витамине D, который крайне необходим для многих ключевых функций организма, таких как иммунная система и метаболизм костей. Он в первую очередь отвечает за регулирование уровня кальция и фосфора.

Но последние исследования подчеркивают, что витамин D связан также со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

По некоторым данным достаточное количество этого витамина не только может снизить риск развития инсульта, но и улучшить прогнозы по выздоровлению у людей, перенесших удар.

"Наши результаты продемонстрировали прямое влияние витамина D на степень воспаления и вторичного повреждения головного мозга, развившихся после инсульта", - рассказывают авторы исследования.

Где можно найти витамин D

Отличными источниками витамина являются:

  • Лосось
  • Сардины и другая жирная рыба
  • Сельдь
  • Консервированный тунец
  • Масло печени трески
  • Яичные желтки
  • Грибы
  • Коровье молоко
  • Соевое молоко
  • Апельсиновый сок

Как проявляются симптомы инсульта

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта являются:

  • внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела,
  • внезапное замешательство, проблемы с речью или трудности с пониманием речи,
  • внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах,
  • внезапные затруднения при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации,
  • внезапная сильная головная боль без причины.

Ранее врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга.

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