Врач рассказала, как правильно есть сало без вреда для здоровья: "это максимум"

Сало нужно употреблять правильно - только в сыром виде и не более 50 граммов. Ведь только в сыром виде этот продукт обладает всеми полезными свойствами, о которых известно не одному поколению украинцев.

Об этом рассказала врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова в комментарии " РИА Новости ".

Почему нужно есть сырое сало

По словам диетолога, если человек употребляет, например, копченое, вареное или любое другое сало, то организм не получит никаких полезных элементов, содержащихся в нем.

"Оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру", - отметила эксперт.

Помимо прочего, врач рекомендует употреблять этот продукт в пищу отдельно от других.

Также Гончарова не советует употреблять другую еду за четыре часа до, и четыре часа после употребления сала.

"Пятьдесят грамм сала на один прием пищи - это максимум!" - отметила диетолог.

А чтобы прием пищи был не только полезным, но и вкусным, можно приготовить блюдо по рецепту врача.

Как есть сало, чтобы было вкусно

Тонко нарезанное сырое сало Гончарова рекомендует есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата.

Также все это можно заправить любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит.

Посолить такой салат желательно гималайской солью, в которой содержится много различных минеральных компонентов.

К слову, именно подобный способ употребления сала может предупредить развитие атеросклероза.

Врач рассказала, как есть сало правильно (фото: wikipedia.org)

Влияние сала на здоровье

Сало содержит 88-94% чистого жира, который по уровню усвояемости идет наравне с молочным и рыбьим жирами.

По содержанию других незаменимых жирных кислот (около 10%) свиное сало превалирует над сливочным маслом.

Кстати, согласно данным различных исследований, свиное сало не содержит холестерин - есть только следы холестерина. При этом в нем есть все незаменимые для организма человека амино- и жирные кислоты.

Сало способствует выведению из организма радионуклидов и потому рекомендуется с профилактической целью, особенно в экологически неблагоприятных зонах.

Наши предки использовали сало при лечении зубной боли, боли в пяточной шпоре, суставах и не только.