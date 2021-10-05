Кардиолог назвала три самых вредных для сердца продукта. Они опасны в любом возрасте
Украинцы чаще всего умирают от сердечных заболеваний. Впрочем, ишемическая болезнь сердца, например, является одной из самых распространенных причин смерти во всем мире.
А чтобы максимально обезопасить себя от сердечных болячек, важно не только вести здоровый образ жизни, но и в любом возрасте корректировать питание.
От чего следует отказаться прямо сейчас - рассказала известный врач-кардиолог Елена Алешкович.
По словам специалиста, в первую очередь следует снизить употребление продуктов с высоким содержанием жиров.
В частности, кардиолог настоятельно советует заменить жирное мясо на курицу, индейку, кролика или рыбу - в них содержится не так много холестерина. А также сделать ставку на зерновые, овощи и фрукты, растительное масло.
Также необходимо сократить в рационе количество сахара и соли.
"Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли", - отметила Алешкович.
Она напомнила, что в готовых продуктах часто присутствуют "скрытый сахар" и "скрытая соль".
"Вы их не видите и даже не представляете, в каком объеме ими напичкана еда", - сказала врач.
Таким образом, в любом возрасте нужно больше всего опасаться полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса.
Как оценить риск сердечных заболеваний
Особенно тщательно вы должны следить за здоровьем сердца и сосудов, если в вашей жизни присутствуют такие факторы:
- неправильное питание
- курение
- употребление алкоголя
- снижение физической активности
Добавим также, что начиная с 50 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается каждый год.
Также, согласно статистике, ССЗ встречаются чаще среди мужчин.
Ранее врачи назвали очень полезный продукт для сердца, который есть почти в каждом доме.
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