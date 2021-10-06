Лікар розповіла, як правильно їсти сало без шкоди для здоров'я: "це максимум"
Сало потрібно вживати правильно - тільки в сирому вигляді і не більше 50 грамів. Адже тільки в сирому вигляді цей продукт володіє всіма корисними властивостями, про які відомо не одному поколінню українців.
Про це розповіла лікар-імунолог, генетик і дієтолог Людмила Гончарова в коментарі "РИА Новости".
Чому потрібно їсти сире сало
За словами дієтолога, якщо людина вживає, наприклад, копчене, варене або будь-яке інше сало, то організм не отримає ніяких корисних елементів, що містяться в ньому.
"Воно втрачає свої властивості, тому що жири змінюють свою біохімічну структуру", - зазначила експерт.
Крім іншого, лікар рекомендує вживати цей продукт в їжу окремо від інших.
Також Гончарова не радить вживати іншу їжу за чотири години до, і чотири години після вживання сала.
"П'ятдесят грам сала на один прийом їжі - це максимум!" - зазначила дієтолог.
А щоб прийом їжі був не тільки корисним, але і смачним, можна приготувати страву за рецептом лікаря.
Як їсти сало, щоб було смачно
Тонко нарізане сире сало Гончарова рекомендує їсти з зеленню, зеленим огірком або листям салату.
Також все це можна заправити будь-яким нерафінованою олією, яка вам підходить.
Посолити такий салат бажано гімалайської сіллю, в якій міститься багато різних мінеральних компонентів.
До слова, саме подібний спосіб вживання сала може попередити розвиток атеросклерозу.
Лікар розповіла, як їсти сало правильно (фото: wikipedia.org)
Вплив сала на здоров'я
Сало містить 88-94% чистого жиру, який за рівнем засвоюваності йде нарівні з молочним і риб'ячим жирами.
За вмістом інших незамінних жирних кислот (близько 10%) свиняче сало превалює над вершковим маслом.
До речі, згідно з даними різних досліджень, свиняче сало не містить холестерин - є тільки сліди холестерину. При цьому в ньому є всі незамінні для організму людини аміно- і жирні кислоти.
Сало сприяє виведенню з організму радіонуклідів і тому рекомендується з профілактичною метою, особливо в екологічно несприятливих зонах.
Наші предки використовували сало при лікуванні зубного болю, болю в п'яткової шпори, суглобах і не тільки.
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