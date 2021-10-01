Эти продукты быстро очистят организм курильщика от токсинов: запомните их

Никотин долгое время может находится в организме человека. Физиологическое очищение курильщика может занять шесть месяцев. Но существуют продукты, которые могут нейтрализовать никотин в организме.

Подробней об этих продуктах - читайте в материале Styler ниже .

Капуста - естественный источник изотиоцианатов и других антиоксидантов, которые помогут избавиться от никотина в организме. Кроме того, она может защитить организм от онкологических заболеваний.

Клюква также поможет бороться с никотином, поскольку он увеличивает уровень сахара в крови. В свою очередь кислота, которая содержится в клюкве, выводит никотин из крови быстрее, чем остальные ягоды.

Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который поможет избавиться от стресса и нервозности во время отказа от курения.

Шпинат поможет избавиться от абстинентного синдрома, который может возникнуть после отказа от курения. Он влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.

Брокколи содержит большое количество витаминов В5, С и В, а также ген NRF2, который поможет справиться с избытком вредных веществ в организме.

Гранат содержит микроэлементам, которые превосходно очищают сосуды. Сок граната медики часто рекомендуют людям с малокровием и при расстройствах ЖКТ, которыми не редко страдают курильщики.

Ростки пшеницы помогут улучишь эластичность сердечно-сосудистой системы.

Также для лучшего самочувствия после отказа от курения рекомендуется часто проветривать помещения и больше находится на свежем и чистом воздухе.

Не нужно и забывать про спорт, ведь именно он ускорит процесс вывода слизи из бронхов, а также улучшит общее состояние здоровья.

Для очищения легких от слизи поможет настой из семян аниса, корня алтея и душицы. Можно еще делать ингаляции.