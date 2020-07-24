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Врач рассказала о причинах желтого цвета лица: не только проблема с печенью

Пятница 24 июля 2020 14:57
Врач рассказала о причинах желтого цвета лица: не только проблема с печенью
О чем говорит желтый цвет лица (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Диетолог рассказала о причинах желтого цвета лица

Желтый цвет лица человека говорит не только о том, что у него проблемы с печенью. Об этом сообщила диетолог Оксана Клименко. Эксперт отмечает, что пожелтение склер и поверхности может свидетельствовать о высоком билирубине в крови человека. Он является продуктом распада гемоглобина.

Если концентрация билирубина в крови большая, у человека могут быть проблемы с закупоркой сосудов и даже камнями в желчном пузыре. Об этом сообщает "Страна здоровья".

Кроме того, врач рассказала о других нарушениях, на которые указывает желтизна кожи. Среди них - плохая работа сердечно-сосудистой системы, недостаточный липидный обмен, проблемы с метаболизмом, повышенный холестерин в крови.

Врач рекомендует сдать анализ крови, пройти УЗИ внутренних органов, гастроскопию, чтобы понять причину пожелтения кожного покрова.

Кстати, по словам диетолога, не всегда желтоватый оттенок кожи означает стопроцентную патологию.

"Иногда это просто реакция на определенные продукты, например, овощные салаты, соки, фреши с высоким содержанием моркови, тыквы, цитрусовых", - рассказала она.

Как мы ранее писали, специалисты назвали симптомы болезней, которые проявляются на лице.

Также мы сообщали, что специалисты назвали самые полезные продукты для мужчин.

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