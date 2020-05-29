Названы самые полезные продукты для мужчин: главные из них - яйца

Названы самые полезные продукты для мужчин (фото: freepik)

Диетолог назвала суперфуды, которые необходимы для поддержки мужского здоровья

Диетолог назвала очень полезные продукты, которые особенно важны для мужского здоровья. Некоторые из них доступны всем каждый день, ведь стоят копейки и продаются в любом продуктовом магазине. А кое-что обойдется в копеечку, но бесценно именно для мужчин.

Об этом рассказала диетолог Наталья Самойленко в Instagram.

Яйца

Этот общедоступный продукт занимает прочное место в топ подборке! При этом ценность представляет, как белок, так и желток. Ведь именно белок куриных яиц называют золотым стандартом по содержанию аминокислот в легкой форме. Он идеально подходит для тех мужчин, у которых высокие физические нагрузки. Желток диетолог тоже советует не обходить стороной, ведь он содержит жиры, что являются субстратом для синтеза мужских половых гормонов.

Тыквенные семечки и устрицы

Эти продукты занимают почетное первое место. И дорогостоящие устрицы и дешевые тыквенные семечки являются чемпионами по содержанию цинка. Этот микроэлемент помогает в синтезе ключевого мужского гормона - тестостерона. Поговаривают, что Казанова был большим любителем устриц.

Сельдерей

Этот овощ - ценнейший продукт для нашего организма, но особенно - для мужского. Сельдерей содержит мужской гормон андростерон, имеет массу полезных свойств, а также помогает избавиться от жировой массы тела.

Свекла

Овощ богат веществом, которое улучшает работу печени и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор: Styler