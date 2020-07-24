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Лікар розповіла про причини жовтого кольору обличчя: не тільки проблема з печінкою

П'ятниця 24 липня 2020 14:57
Лікар розповіла про причини жовтого кольору обличчя: не тільки проблема з печінкою
Про що говорить жовтий колір обличчя (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дієтолог розповіла про причини жовтого кольору обличчя

Жовтий колір обличчя людини говорить не тільки про те, що у неї проблеми з печінкою. Про це повідомила дієтолог Оксана Клименко. Експерт зазначає, що пожовтіння склер і поверхні може свідчити про високий білірубін в крові людини. Він є продуктом розпаду гемоглобіну.

Якщо концентрація білірубіну в крові більша, у людини можуть бути проблеми з закупоркою судин і навіть каменями в жовчному міхурі. Про це повідомляє "Країна здоров'я".

Крім того, лікар розповіла про інші порушення, на які вказує жовтизна шкіри. Серед них - погана робота серцево-судинної системи, недостатній ліпідний обмін, проблеми з метаболізмом, підвищений холестерин у крові.

Лікар рекомендує здати аналіз крові, пройти УЗД внутрішніх органів, гастроскопію, щоб зрозуміти причину пожовтіння шкіряного покриву.

До речі, за словами дієтолога, не завжди жовтуватий відтінок шкіри означає стовідсоткову патологію.

"Іноді це просто реакція на певні продукти, наприклад, овочеві салати, соки, фреші з високим вмістом моркви, гарбуза, цитрусових", - розповіла вона.

Як ми раніше писали, фахівці назвали симптоми хвороб, які проявляються на обличчі.

Також ми повідомляли, що фахівці назвали найкорисніші продукти для чоловіків.

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