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Врач из Одесской области стал старейшим практикующим хирургом Украины

Автор: Роман Мирончук

В городе Арциз Одесской области проживает 85-летний медик Владимир Теравский, которого признали старейшим практикующим хирургом Украины. Имя мужчины внесли в Книгу рекордов Украины.

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Представитель национального проекта "Книга рекордов Украины" вручил соответствующий диплом хирургу 28 декабря. Об этом сообщает Униан.

Стоит отметить, что Теравский является врачом Арцизской районной больницы. За 60 лет он провел более 15 тысяч операций и продолжает этим заниматься по сей день.

Напомним, в Ровно украинские врачи впервые пересадили органы одного донора четырем пациентам в разных городах. Сверхсложную трансплантологическую операцию по пересадке сердца провели в КНП "Центральная городская больница" Ровенского городского совета.

Донором стал 37-летний мужчина, который получил тяжелые травмы и умер. Его родственники дали разрешение на то, чтобы забрать у него орган, который спас 47-летнего мужчину.

После этого печень и почки донора отвезли в Киев, где органы пересадили реципиентам в Институте Шалимова.

Ранее во Львове впервые операцию пациенту провел уникальный робот-хирург Da Vinci. Операция по удалению грыжи прошла успешно. Пациентом стал 50-летний житель города Броды Львовской области.

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