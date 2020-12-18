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Украинские врачи впервые пересадили органы одного донора четырем пациентам в разных городах

Ровно, Пятница 18 декабря 2020 23:17
Украинские врачи впервые пересадили органы одного донора четырем пациентам в разных городах
Украинские врачи провели уникальную трансплантологическую операцию (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно хирурги успешно провели операция по пересадке сердца пациенту от донора посмертно. Кроме того, органы также пересадили еще трем людям, но уже в киевском Институте Шалимова.

Как рассказал 18 декабря мэр Ровно Александр Третьяк в своем Facebook, 37-летний местный житель таким образом уже после своей смерти спас четыре жизни.

Чиновник назвал это сегодняшнее событие историческим для медицины Ровно.

Сверхсложную трансплантологическую операцию по пересадке сердца провели в КНП "Центральная городская больница" Ровенского городского совета.

Донором стал житель Сарненского района 1983 года рождения, который получил несовместимые с жизнью травмы. Родные дали разрешение забрать орган, что позволило спасти другого человека - мужчина 1973 года рождения успешно перенес операцию и получил шанс на жизнь с новым сердцем.

Сообщается, что после этого печень и почки донора доставили в столицу, где органы пересадили реципиентам в знаменитом Институте Шалимова.

Украинские врачи впервые пересадили органы одного донора четырем пациентам в разных городах

Хирурги в Ровно пересадили сердце пациенту от донора посмертно (фото: facebook.com/tretyak.rivne)

Напомним, что около недели назад в Киеве врачи пересадили органы погибшего 38-летнего мужчины четырем пациентам, включая ребенка, и в сети показали фото уникальной для Украины операции.

Напомним, недавно глава Минздрава Украины Максим Степанов раскрыл первые подробности проекта по трансплантации органов.

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Новости Украины Жизнь КиевРовнооперацияврачидонорствотрансплантация органоворганы

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