Во Львове провели фантастическую операцию: оперировал робот-хирург Da Vinci

Во Львове провели впервые операцию с роботом-хирургом (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове впервые операцию пациенту провел уникальный робот-хирург Da Vinci. Операция по удалению грыжи прошла успешно.

Во Львовской клинической больнице скорой помощи впервые провели фантастическую операцию. Как рассказал главный врач учреждения Олег Самчук на своей странице в Facebook, пациентом стал 50-летний житель города Броды Львовской области. Накануне он обратился к врачам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение, и медики обнаружили у него грыжу диафрагмы. Было решено провести операцию и хирургом стал робот Da Vinci.

"С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это – фантастика! Все сделано без единого разреза через проколы. Обследование показало огромное отверстие между брюшиной и грудной полостью. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Хирург был во время операции в нескольких метрах от пациента", - написал Самчук.

Он добавил, что благодаря камере, которая транслировала изображение и четырем рукам робота-хирурга, которым врач руководил на расстоянии, операция прошла успешно. Медик назвал такую операцию фантастической и признал, что это новая реальность медицины.

Во Львове провели уникальную операцию (Фото: facebook.com/Олег Самчук)

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