Врач назвала самый вредный вид макарон: откажитесь от них совсем

Речь идет о макаронах (лапше) быстрого приготовления - попросту "мивине". Главными преимуществами такой еды является дешевизна и быстрота. Но врачи говорят - здоровье дороже.

Согласно статистике Всемирной ассоциации лапши быстрого приготовления (WINA), в 2020 году во всем мире было потреблено 116,56 миллиарда лапши быстрого приготовления, при этом потребление на душу населения составляет 15 порций.

Что из себя представляет лапша быстрого приготовления

По сути это жареные продукты. Из теста нарезают лапшу, затем готовят на пару, обжаривают, формуют и упаковывают в отдельные блоки.

Лапша быстрого приготовления – калорийный и жирный продукт. Употребление в пищу лапши быстрого приготовления может легко привести к ожирению.

В 100 граммах лапши быстрого приготовления содержится около 480 калорий, 22 грамма жира, 6 граммов соли и всего 10 граммов белка, при этом содержание пищевых волокон, витаминов и минералов практически равно нулю.

Почему лапша опасна

Врач говорит, что витамины, минералы и пищевые волокна являются тремя важными питательными веществами для человеческого организма, и недостаток этих питательных веществ может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Кроме того, содержание соли в лапше быстрого приготовления явно велико, пакетик лапши быстрого приготовления содержит около 6 граммов соли, а чрезмерное употребление соли нанесет вред нашему здоровью.