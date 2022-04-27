Назван самый вредный сорт колбасы: лучше не покупайте ее совсем

По мнению специалистов, безопасной колбасы в принципе не существует. Однако есть такая, которую можно назвать менее или более вредной.

Самая безопасная колбаса - вареная, а самая опасная - полукопченая. Ведь последнюю сначала варят, потом жарят, коптят, что значительно увеличивает количество опасных веществ - канцерогенов.

Колбаса содержит много вредных жиров

Даже самая качественная колбаса содержит слишком много жира. Это касается и вареной, и полукопченой и сырокопченой, и любых сосисок и тому подобное. Думать, что колбаса может заменить мясо - ошибочно.

Производители используют при изготовлении колбас много животного жира, соли, сои, крахмала, желатина, пищевых добавок, усилителей вкуса, красителей.

Эти компоненты превращают продукт в бомбу замедленного действия.

Как частое употребление колбасы может навредить

Врачи говорят, что употребление колбасы негативно влияет на почки, желудок, сердце. Доказано, что колбаса канцерогенная, то есть способствует развитию онкозаболеваний.

Сколько можно есть колбасы

Медики напоминают, что колбасу нельзя превращать в ежедневную часть рациона. Это скорее "деликатес" и оптимальная доза - до 50 граммов в сутки, но не более.