Врач назвал жалобы, которые могут сигнализировать о раке: на что обратить внимание

Во время COVID-19 такую проблему, как одышка, можно легко принять за вирус. Однако, это одни из явных признаков редкого рака, развивающегося в грудной клетке.
На какие симптомы важно обратить внимание, сообщает Express.
Рак вилочковой железы растет в клетках, выстилающих вилочковую железу, находящихся между легкими. Существует два основных типа заболевания: тимомы и карциномы тимуса. В частности, оба из которых чаще встречаются у людей старше 50 лет, но также могут быть обнаружены у молодых людей.
Когда возникают симптомы, то это обычно происходит потому, что рак разросся и давит на близкие участки грудной клетки.
Среди основных симптомов выделяют:
"Вилочковая железа находится близко к большому кровеносному сосуду в грудной клетке. Это называется верхняя пустая вена. Эта вена несет кровь к сердцу. Рак вилочковой железы может давить на нее и вызывать синдром верхней полой вены", - говорит онколог.
Когда это происходит, то симптомы могут включать:
Врач говорит, что основным методом лечения рака вилочковой железы является хирургическое вмешательство, которое дает лучшие шансы на излечение от рака.
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