Ученые заявили, что краска для волос увеличивает риск развития рака: как уберечься
Сейчас окрашивание волос очень распространено в обществе. Особо стойкая краска содержит много агрессивных химикатов, которые не очень полезны для организма человека.
Об этом сообщает Express.
Как краска влияет на организм
Вредными могут быть любые перманентные краски для волос, которые человек покупает в магазине.
"Обычно с риском развития рака связаны ароматические амины. Наиболее распространенным является парафенилендиамин (PPD), хотя он может быть под другими названиями в вашем списке ингредиентов, например, 1,4-диаминобензол и 1,4-фенилендиамин. Его распространенными производными являются пара-толуолдиамин (PTD)", - говорят исследователи.
Для сравнения, перманентные краски для волос составляют около 80 процентов мирового рынка красок для волос, и около 70 процентов из них содержат вредные вещества.
Исследования показали, что использование краски для волос связано с повышенным риском развития рака:
- Рак молочной железы;
- Неходжкинской лимфомы;
- Хронический лимфолейкоз;
- Множественная миелома.
Что делать, чтобы снизить риск болезни:
- Используйте перчатки или защитный крем;
- Откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию;
- Тщательно промойте волосы над ванной или душем;
- Не разрешайте продукту растекаться по всему телу, когда вы его смываете;
- Никогда не оставляйте его на волосах дольше, как говорится в инструкции;
- Увеличивайте интервалы между окрашиванием волос.
Кроме того, эксперты собрали перечень советов, которые помогут избежать ошибок и достичь желаемого результата во время окрашивания волос:
- Никогда не доверяйте хорошей картинке на упаковке, ведь ничего не известно о первоначальном виде модели;
- Стоит выбирать краску в цвет бровей;
- Нужно сначала протестировать продукт, нанеся небольшое количество средства на локтевого сгиба, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции;
- Ухаживайте за волосами постоянно, а не только после процедуры.
Ранее мы сообщали, что врачи рассказали, почему плохо вырывать седые волосы, и к чему это может привести.
Также мы писали, что добавить в шампунь, чтобы волосы стали красивыми и густыми.
Кроме того, читайте, что нужно есть, чтобы остановить выпадение волос.