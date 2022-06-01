Ученые заявили, что краска для волос увеличивает риск развития рака: как уберечься

Сейчас окрашивание волос очень распространено в обществе. Особо стойкая краска содержит много агрессивных химикатов, которые не очень полезны для организма человека.

Как краска влияет на организм

Вредными могут быть любые перманентные краски для волос, которые человек покупает в магазине.

"Обычно с риском развития рака связаны ароматические амины. Наиболее распространенным является парафенилендиамин (PPD), хотя он может быть под другими названиями в вашем списке ингредиентов, например, 1,4-диаминобензол и 1,4-фенилендиамин. Его распространенными производными являются пара-толуолдиамин (PTD)", - говорят исследователи.

Для сравнения, перманентные краски для волос составляют около 80 процентов мирового рынка красок для волос, и около 70 процентов из них содержат вредные вещества.

Исследования показали, что использование краски для волос связано с повышенным риском развития рака:

Рак молочной железы;

Неходжкинской лимфомы;

Хронический лимфолейкоз;

Множественная миелома.

Что делать, чтобы снизить риск болезни:

Используйте перчатки или защитный крем;

Откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию;

Тщательно промойте волосы над ванной или душем;

Не разрешайте продукту растекаться по всему телу, когда вы его смываете;

Никогда не оставляйте его на волосах дольше, как говорится в инструкции;

Увеличивайте интервалы между окрашиванием волос.

Кроме того, эксперты собрали перечень советов, которые помогут избежать ошибок и достичь желаемого результата во время окрашивания волос: